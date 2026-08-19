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Dopo le cancellazioni e gli stop incontrati in diversi Paesi europei, Kanye West ha deciso di spostarsi a est. Il rapper americano, che da anni si fa chiamare Ye, ha annunciato due date alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, in programma il 10 e l'11 ottobre 2026. Saranno tra gli appuntamenti musicali internazionali più importanti ospitati dalla Russia dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina nel febbraio 2022.
La risposta dei fan è stata immediata
La Gazprom Arena può accogliere circa 70mila spettatori e i biglietti, con prezzi compresi tra 9mila e 160mila rubli, sono andati rapidamente a ruba: secondo l'agenzia statale Tass, quelli appartenenti alla fascia più economica sono terminati nel giro di un'ora. Negli ultimi anni in Russia si sono già esibiti nomi come Lil Pump, Flo Rida e Jason Derulo. Kanye West rappresenta piuttosto la star occidentale di maggior fama a farlo.
Kanye West e il precedente viaggio a Mosca
Quello con la Russia non è un incontro del tutto nuovo. Nel 2024 Kanye West era già volato a Mosca per partecipare ai festeggiamenti per il compleanno dello stilista russo Gosha Rubchinskiy, suo collaboratore nel mondo della moda. Già allora erano circolate indiscrezioni su un possibile concerto, senza che il progetto si concretizzasse.
In Russia è già polemica
Questa volta l'annuncio è ufficiale, ma l'arrivo di Kanye West non ha raccolto soltanto entusiasmo. Se i fan hanno preso d'assalto la vendita dei biglietti, nel mondo politico e conservatore russo sono già arrivate richieste di cancellazione. Il deputato della Duma Nikolay Novichkov, esponente di Russia Giusta, ha chiesto che vengano esaminate le precedenti dichiarazioni del rapper su Adolf Hitler e il nazismo e ha posto anche una condizione politica alla sua presenza nel Paese: Ye dovrebbe esprimere pubblicamente il proprio "sostegno morale" alla Russia e alla cosiddetta "operazione militare speciale" in Ucraina. In caso contrario, Novichkov ha annunciato che si batterà perché i concerti vengano cancellati.
Dagli incontri con Trump alle accuse di antisemitismo
La scelta russa si inserisce in una storia personale e pubblica segnata da numerose controversie. West è stato uno dei sostenitori celebri di Donald Trump: nel 2018 si presentò alla Casa Bianca con il cappellino rosso "Make America Great Again" e incontrò il presidente nello Studio Ovale per discutere, tra le altre cose, di riforma carceraria e occupazione. Il rapporto è diventato ancora più controverso nel 2022, quando Ye incontrò Trump a Mar-a-Lago accompagnato da Nick Fuentes, esponente dell'estrema destra americana e suprematista bianco. La cena provocò forti critiche anche all'interno del Partito repubblicano.
Le opposizioni ai concerti
Negli anni successivi a pesare sulla carriera del rapper sono state soprattutto le sue dichiarazioni antisemite, gli elogi a Hitler e l'utilizzo di simbologia nazista. Nel 2026 West ha pubblicato delle scuse, ma le polemiche non si sono fermate e diverse date europee sono saltate. Regno Unito, Francia, Polonia e Svizzera sono stati tra i Paesi dove i suoi progetti dal vivo hanno incontrato opposizione o cancellazioni.
Un tour che trova spazio lontano dagli stop europei
Dove alcuni palchi gli sono stati negati, altri hanno registrato numeri enormi. A Istanbul, Kanye West, ha richiamato circa 118mila spettatori, mentre a Tbilisi ne sono arrivati circa 70mila. Ad agosto si è esibito anche ad Almaty, in Kazakhstan, con un concerto sold out. In Albania aveva invece fatto discutere il finanziamento pubblico da 4 milioni di euro destinato al concerto di Tirana, contestato da una parte dell'opinione pubblica. Per il rapper musica e provocazione continuano a procedere insieme: questa volta sembrano arrivare fino a San Pietroburgo.