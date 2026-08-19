Questa volta l'annuncio è ufficiale, ma l'arrivo di Kanye West non ha raccolto soltanto entusiasmo. Se i fan hanno preso d'assalto la vendita dei biglietti, nel mondo politico e conservatore russo sono già arrivate richieste di cancellazione. Il deputato della Duma Nikolay Novichkov, esponente di Russia Giusta, ha chiesto che vengano esaminate le precedenti dichiarazioni del rapper su Adolf Hitler e il nazismo e ha posto anche una condizione politica alla sua presenza nel Paese: Ye dovrebbe esprimere pubblicamente il proprio "sostegno morale" alla Russia e alla cosiddetta "operazione militare speciale" in Ucraina. In caso contrario, Novichkov ha annunciato che si batterà perché i concerti vengano cancellati.