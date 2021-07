07 luglio 2021 10:21

Marco Bocci cambia look, versione afro al mare... senza la Chiatti

Mentre i rumor vorrebbero in crisi il matrimonio tra Marco Bocci e Laura Chiatti (la coppia ha smentito), l'attore si gode qualche giorno di vacanza da solo con i figli Pablo ed Enea mentre la moglie è via per lavoro in Puglia. A Montalto Marina Bocci, più in forma che mai, è stato pizzicato dai paparazzi del settimanale "Chi" che lo hanno immortalato con un look tutto nuovo. Treccine ai capelli in perfetto stile afro. Voglia di novità...