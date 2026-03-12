Enrica Bonaccorti è stata una presenza rassicurante e brillante del piccolo schermo tra anni Ottanta e Novanta, ma la sua carriera artistica nasceva altrove e si nutriva di molteplici esperienze: teatro, cinema, radio e soprattutto scrittura. Prima ancora della notorietà televisiva, aveva già costruito un percorso creativo solido. Il suo talento si è espresso con naturalezza in ambiti diversi: dai testi musicali ai copioni radiofonici, dall'ideazione di programmi alla narrativa. Una versatilità rara, che ha fatto della parola il vero centro della sua identità artistica.