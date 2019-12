Un anno di televisione: ecco le notizie più lette del 2019

Sta per chiudersi il 2019, un anno ricco di notizie nel mondo della televisione. In alcuni casi drammatiche, in altri gioiose, spesso curiose. Ecco, mese per mese, i fatti che hanno maggiormente attirato l'attenzione dei lettori di Tgcom24: dalla morte di Nadia Toffa a quella di Cesare Cadeo passando per il caso "Mark Caltagirone" che ha coinvolto Pamela Prati e le polemiche di Heather Parisi.