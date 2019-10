Er Faina dopo la lite in tv  ripesca i messaggi scambiati con il figlio di Tina

Non accennano a placarsi i toni tra Tina Cipollari e Damiano detto Er Faina, ex concorrente di "Temptation Island Vip". Durante la puntata di "Uomini e Donne" l'opinionista l'ha infatti accusato di aver insultato il figlio Mattias quattro anni fa. Dopo lo scontro, l'influencer romano ha pubblicato i vecchi messaggi scambiati con il figlio di Tina, per smentire la sua versione dei fatti.