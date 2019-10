"Uomini e Donne", Tina Cipollari si scaglia contro Er Faina: "Un pagliaccio schifoso"

Puntata al vetriolo, quella di "Uomini e Donne" in cui Damiano "Er Faina" e Tina Cipollari si incontrano per la prima volta faccia a faccia. L'opinionista non dà gli dà nemmeno il tempo di sedersi e subito ironizza dandogli del pagliaccio, per poi alzarsi in piedi e prenderlo di petto per una situazione di vecchia data: anni prima, Er Faina ha fatto un video in cui la criticava per il suo peso e a quanto pare il figlio minorenne di Tina aveva preso le difese della madre, ottenendo dallo youtuber una brutta risposta. "Hai insultato mio figlio minorenne dicendogli che era figlio di una p*****a".

Er Faina nega di aver compiuto un gesto simile ma Tina è inarrestabile, tanto da costringere Gianni Sperti e Maria De Filippi a intervenire per separarla da lui. Alessia Marcuzzi, presente in studio, ha sgridato Er Faina per aver offeso una donna sul suo peso ma lo ha anche difeso perché alla fine il suo comportamento a "Temptation Island" l’ha colpita e sorpresa.