"Temptation Island Vip", Er Faina riconquista Sharon: "Ho sbagliato, sono stato presuntoso"

I riflettori di "Temptation Island Vip" sono di nuovo su Damiano "Er Faina" che, dopo essere stato lasciato da Sharon, chiede di rivederla passati alcuni giorni di lontananza. Ancora una volta è il primo a presentarsi al falò, teso di fronte all'incertezza della situazione: "Ho chiesto di rivederla perché sono innamorato e vorrei ricucire questo strappo. Non riesco a descrivere come sono stato in questi giorni. Qui non hai amici o distrazioni e Sharon mi è mancata tantissimo. Mi mancano i suoi sorrisi, i momenti in cui si arrabbia, quando mi chiama 200 volte. Tutto. Spero che venga".



Le sue speranze vengono ascoltate. Sharon accetta di vederlo e si presenta con un lungo abito rosa, accompagnata dalle note de "La Bella e la Bestia". Damiano piange poi cerca di scusarsi: "Sono stato bravo stasera, ti ho chiamato presto. Ho sbagliato a venire qua, sono stato presuntuoso. Nel villaggio piangevo: mi mancavi tu e tutto quello che ho a Roma. Mi è mancato tutto quello che abbiamo. Non c'era motivo di arrabbiarmi con te. Certe cose possono essere dette in maniera differente. In questi giorni ti ho scritto 200 lettere, non ho mai scritto così tanto in vita mia. Ti amo, sei la cosa più importante della mia vita. Questa esperienza mi ha fatto capire una cosa: non ti chiederò più di mandarmi un messaggio ogni mezz'ora, se esci mi addormento alle 11 e mi sveglio la mattina dopo".



Sharon lo perdona di tutto e alla fatidica domanda di Alessia Marcuzzi, non ci sono dubbi da nessuna delle due parti: la coppia Damiano/Sharon esce dunque più forte di prima dal programma.