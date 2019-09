"Temptation Island Vip", Simone: “Mi fido di Chiara, la fanno passare per una poco di buono”

Secondo girò di falò per i fidanzati a "Temptation Island Vip". Tocca a Simone, che a dispetto di un nuovo video non rinuncia a difendere Chiara: "Mi spiace la facciano passare per una poco di buono. Noi siamo fatti per stare insieme". Non fa una piega nemmeno quando vede la compagna vicina al single Antonio Moriconi e anzi ribadisce con più forza il suo sentimento per lei. "La amo, è la mia vita. Non devo mollare perché una volta usciti da questo programma la sposerò". Quando toccherà a Chiara presentarsi al falò con le fidanzate, infatti, non troverà alcun video ad aspettarla.