Er Faina: "Avevi le zinne di fuori" e Sharon lo lascia durante "Temptation Island Vip": "Mi fai schifo"

La seconda puntata di "Temptation Island Vip" riparte dalla richiesta di Damiano "Er Faina" di anticipare il falò di confronto con la fidanzata Sharon. Provato dalla gelosia e dalla nostalgia, lo Youtuber ha chiesto alla compagna di concludere prima la loro avventura nel programma. A tarda notte, Alessia Marcuzzi raggiunge il villaggio delle fidanzate per informare la ragazza della richiesta di confronto anticipato, vedendosi costretta a svegliarla perché in quel momento sta dormendo. "Io ho sonno" si lamenta Sharon, poi decide di prendersi del tempo per riflettere sul da farsi.



Il primo ad arrivare al falò è infatti Damiano, il quale però si troverà una brutta sorpresa: la fidanzata ha deciso di rifiutare il confronto. "Mi ha rotto le scatole per mesi prima di partecipare al programma. Diceva che non dovevo ballare con nessuno, che dovevo evitare certe cose. A me basta questa risposta, me ne vado da solo. Pensa di stare a Ibiza da sola". Alessia prova a dissuaderlo: "Non posso permettere che tu te ne vada via senza parlare con lei. Vado a prenderla io". Torna dunque al villaggio delle fidanzate, al che Sharon accetta di vederlo ma fa una premessa: "Se vedo che è arrabbiato, mi arrabbio ancora di più".



Sharon raggiunge dunque Damiano e lo abbraccia quando vede la sua faccia scura. "Non ho fatto niente, fammi vedere i video" chiede lei. Bastano pochi filmati perché Er Faina la interrompa: "Perché racconti i fatti nostri a uno che non conosci?" La situazione tuttavia si scalda ancora più in fretta quando Damiano vede il momento in cui Sharon trova dei fiori sul letto. Sentendosi attaccata, lei ribatte: "Sei ridicolo. Sei tu che mi hai portato qua. Non ci volevo venire".



"Tu non ti sei trovato bene nel villaggio, per questo sei qua" incalza lei, infastidita dalla gelosia del compagno, svelando poi di non avere mai desiderato partecipare a Temptation Island. Sarebbe stato Er Faina a spingerla a farlo. "Sei riuscito a resistere per 5 giorni". Damiano ribatte: "Mi sono sembrati 5 anni. Quando sei andata via, ho pianto", ma Sharon non si fa cogliere impreparata. "Allora perché criticavi quelli che partecipavano a Temptation Island? Questo percorso mi ha fatto bene, mi ha fatto vedere cose che non sapevo. Mi sento a posto con la coscienza, per me la conversazione può finire qua".



"Allora non mi ami?" chiede Damiano, spaventato dalla possibilità di perdere Sharon: "Non pensavo di stare così male. Ti ho dato il mio cuore in mano, non l'ho mai fatto con nessuno. Mi fido di te". Lei si scioglie e piange: "Volevi dimostrare che il nostro amore sarebbe sopravvissuto e invece non è sopravvissuto".



Ci sarebbe potuto essere ancora margine per riconciliare tutto, quando Er Faina commenta con una frase che Sharon non può tollerare. "Avevi le zinne di fuori". La ragazza perde il controllo e lascia il falò, determinata a chiudere la sua storia con lui. Damiano prova a rincorrerla ma lei non vuole sentire ragioni, così torna al falò e cerca di spiegare i propri sentimenti ad Alessia Marcuzzi. "Lei è la mia vita ma non posso forzare nessuno a stare con me". Nonostante la sitauzione sembri essere irrecuperabile, il loro viaggio nei sentimenti continua ed Er Faina è pronto a fare un gesto inaspettato.