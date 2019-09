Andrea Ippoliti alla single: "Qual è il tuo punto erogeno", Nathaly butta via il pc

Arriva il secondo falò anche per le fidanzate. Dopo Chiara, che non ha ricevuto video da Simone, e Serena che invece è ancora piuttosto nervosa verso Pago, tocca a Nathaly che ancora non sa cosa l'aspetta. "La volta scorsa ero lacerata. Quello che ha fatto è stato cattivo e gratuito. Non gli ho mai fatto nulla, non capisco perché voglia farmela pagare. Mi vergogno di avere portato qui quest'uomo".



Per lei c'è un video che mostra Andrea entrare nella casa delle single insieme a Zoe. Nessuna telecamera a riprenderli. Nathaly è sconsolata, mentre Andrea sembra sempre più rapito dalla tentatrice: "Son in difficoltà a guardarti, abbasso lo sguardo". La showgirl commenta: "Sono senza parole, ha toccato il fondo, non posso crederci. La sera prima di venire qui siamo stati insieme. La delusione è totale, mi sembra di non conoscerlo più. È come se fosse venuto qui da solo a farsi una vacanza con una ragazza trovata...". Per lei c'è un altro video, il peggiore di tutti. Andrea chiede a Zoe: "Qual è il tuo punto erogeno?" e per Nathaly è troppo da affrontare. Butta via il pc rifiutandosi di andare oltre.