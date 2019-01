Nadia Toffa torna a "Le Iene" con i suoi capelli: "Non voglio dire che sia guarita, ma è un bel segnale"

La prima puntata del 2019 de "Le Iene" è iniziata con una bellissima novità: Nadia Toffa, che da oltre un anno sta lottando contro un tumore e per questo ha dovuto affrontare diversi cicli di chemioterapia, è tornata in studio con i suoi capelli. Dopo che lei stessa lo aveva annunciato sui social, a ribadirlo è stato Matteo Viviani che insieme a Giulio Golia affianca la Toffa al timone del programma. "Non vuol dire che io sia guarita, però è un buon segnale: guardarsi allo specchio e riconoscersi, tornare un po' com'eri", ha commentato la conduttrice visibilmente emozionata. "Io invece mi guardo allo specchio e non mi riconosco più, a Natale ho preso 5 chili ", ha ironizzato invece Golia tra le risate del pubblico.