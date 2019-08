Nadia Toffa racconta la sua battaglia contro il cancro

La battaglia di Nadia Toffa contro il cancro è iniziata il 2 dicembre scorso. Dopo lo svenimento improvviso a Trieste, i medici dell'ospedale le fanno un check up completo scoprendo un male che poteva passare del tutto inosservato. Per rimuoverlo è necessaria una operazione e come spiega lei: "un ciclo di radio e chemioterapia preventivo perché ci poteva essere una piccola cellula rimasta che la tac non vedeva".



Una battaglia che la conduttrice ha combattuto con il sorriso e che ha voluto sottolineare "non l'ha resa una malata, ma una guerriera". Il suo esempio di forza e di coraggio ha toccato tante persone, tanto che sul web i messaggi di ammirazione sono stati moltissimi.