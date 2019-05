"Verissimo", Silvia Toffanin a Pamela Prati: "Non posso crederti" | E lei lascia lo studio

"Alta tensione" negli studi televisivi tra Silvia Toffanin e Pamela Prati durante la registrazione della puntata di "Verissimo" che andrà in onda sabato 11 maggio. La conduttrice si è spazientita con la showgirl, affermando di non riuscire a credere al fidanzamento con il presunto imprenditore Marco Caltagirone. E poi, quando la Toffanin ha chiesto di mostrarle una foto del futuro marito, la Prati avrebbe lasciato lo studio per rientrarvi solo 20 minuti più tardi.

Durante la puntata, Silvia Toffanin avrebbe passato in rassegna i tanti punti oscuri della vicenda, sottolineando che Marco Caltagirone si sarebbe rifiutato di partecipare a "Verissimo" perché non intendeva firmare la liberatoria e il contratto. Sembra che abbia detto di essere talmente ricco da non volere compensi e pertanto non intende firmare alcun documento.



"Ci hanno proposto di avere Caltagirone di spalle. Oppure in videochiamata con Skype. Ma dove siamo? A Dallas? A Beautiful? Vorrei crederti, ma è impossibile. Non posso credere all'esistenza di Marco. Abbiamo il numero di telefono? Chiamiamolo", ha rivelato Silvia Toffanin. Ma al telefono nessuna risposta.



La situazione si è poi surriscaldata quando la conduttrice ha chiesto di vedere una foto del futuro marito. A quel punto Pamela Prati avrebbe abbandonato il salotto televisivo. Non resta che aspettare sabato per sapere cosa è successo al suo rientro in studio.