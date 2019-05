Pamela Prati a Eliana Michelazzo: "Mi stai plagiando, scappo"

Le nozze con Marco Caltagirone sono state rimandate a data da destinarsi e, dopo aver mostrato il braccio e parte del volto del suo compagno , Pamela Prati torna all'attacco per mettere a tacere gli scettici. A chi l'accusa di aver seguito cattivi consigli, la showgirl risponde con una storia di Instagram postata da Eliana Michelazzo . "Sono plagiatissima, scappo. Eli scusami, mi stai plagiando" esclama con tono ironico, allontanadosi dalla manager.

Nel video, Pamela e la Michelazzo mettono in scena una gag in cui la Prati finge di volersene andare e l'altra cerca insistentemente di convincerla a restare. L'ex star del Bagaglino alla fine scappa e la sua manager, rimasta sola, risponde a tono a tutti gli attacchi subiti in questi giorni: "Vi rendete conto delle ca***te che 'dicete' (sic.)? Vergogna, vergogna, vergona!"