Heather Parisi attaccata dalla secondogenita Jacqueline: "Chiedetele dove sono le altre figlie"

Nello studio di "Live - Non è la d'Urso" Heather Parisi ha affrontato un argomento personale e molto doloroso. Ha infatti ammesso di essere stata vittima di violenza tra le mura domestiche per sette lunghi anni. Dato il tema trattato, durante l'intervista sono stati allontanati i suoi bambini Elizabeth e Dylan. Via social, però, è arrivata la stoccata della secondogenita Jacqueline : "Chiedetele dove sono le altre figlie".

Per questa importante confessione Heather ha voluto al suo fianco la sua famiglia. Il marito Umberto e i gemelli Elizabeth e Dylan sono volati con lei da Honk Kong, dove vivono dal 2011, per supportarla. La showgirl ha parlato a lungo di loro, ma non ha mai accennato alle sue altre due figlie: Rebecca (25 anni), avuta dall'imprenditore Giorgio Manenti, e Jacqueline (19 anni), figlia dell'ortopedico Giovanni Di Giacomo.

Via social la secondogenita le ha quindi lanciato una frecciatina, pubblicando poi una foto in cui è a tavola con la sorella maggiore e i rispettivi papà con il commento: "La mia vittoria più grande". Nella foto appaiano tutti felici e sembrano non sentire affatto la mancanza di mamma Heather ​​​​​​.