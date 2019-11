Heather Parisi: "Per sette anni sono stata picchiata e umiliata dal mio ex compagno"

Heather Parisi è stata ospite di "Live - Non è la d'Urso" assieme al marito Umberto Maria Anzolin per un dibattito sulla maternità in età avanzata. Dopo il confronto con le cinque sfere, la showgirl ha voluto un momento più raccolto con la padrona di casa per parlare di un argomento molto delicato. "Sono stata vittima di violenza domestica" rivela con una certa difficoltà. "Non sono orgogliosa di questo argomento, perché è molto scomodo, ma finalmente sono qui per dare coraggio alle altre donne.

"Non entrerò nei dettagli ma posso dire che quando succede ti senti sola, ti vergogni, subentra una rabbia una tale rabbia interiore che sono sicura le donne a casa potranno capire ed io spero che la mia forza le possa raggiungere. Non deve essere un argomento tabù, non deve essere scomodo. Bisogna parlare, raccontare".

"Sono stata picchiata per sette lunghi anni dal mio ex compagno, di cui no farò mai il nome nè dirò date, con sberle, calci e pugni" aggiunge. "Ma dalla violenza fisica c'è la possibilità di guarire, quella psicologica è più difficile da superare. Mi rivolgo alle donne a casa: dovete essere forti anche voi. Io da un giorno all'altro ho preso il borsone di danza e sono andata a vivere a casa di una mia amica. Non me ne fregava più niente dei soldi, della televisione, di nulla. Probabilmente ci sarà gente frustrata e invidiosa che non crederà alle mie parole ma chi se ne frega, mi basta anche solo aver aiutato qualcuna nella mia stessa situazione".