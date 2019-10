Heather Parisi, ultimo affondo contro Lorella Cuccarini: "Non la considero, provo indifferenza"

"Lorella? Santa subito" L'ex showgirl Heather Parisi, uno dei volti più noti della tv italiana degli anni 80, ha raccontato scherzosamente a "Verissimo" il dualismo con Lorella Cuccarini, amica-nemica sul piccolo schermo. "Non ho mai avuto nessun problema con lei, nessun litigio" ha detto l'ex ballerina sottolineando, però, che non hanno niente in comune. "Siamo bionde e occhi azzurri e basta". Esperienze di lavoro vissute spesso in maniera distaccata: "Dietro le quinte del programma 'Nemica Amatissima' non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo". "Non la considero, non è niente per me" ha poi tuonato Parisi. "Perché devo provare qualcosa per questa persona? Affetto? Indifferenza" ha precisato Heather puntualizzando: "Non fa parte della mia vita". "Amiche? Amico è una persona di cui ti puoi fidare" ha risposto Parisi alle domande incalzanti della padrona di casa.