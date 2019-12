Un anno di spettacolo: ecco le notizie più lette del 2019

Sta per chiudersi il 2019, un anno ricco di notizie nel mondo dello spettacolo. In alcuni casi drammatiche, in altri gioiose, spesso curiose. Ecco, mese per mese, i fatti che hanno maggiormente attirato l'attenzione dei lettori di Tgcom24: dall'accusa di furto a Marco Carta alla morte della cantante dei Roxette passando le provocazioni shock di Valentina Nappi e il topless di Elodie.