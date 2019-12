Morta a 61 anni Marie Fredriksson, è stata la cantante dei Roxette

Addio a Marie Fredriksson, voce dei Roxette IPA 1 di 8 IPA 2 di 8 IPA 3 di 8 IPA 4 di 8 IPA 5 di 8 IPA 6 di 8 IPA 7 di 8 IPA 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

La popstar svedese, co-creatrice del duo Roxette con Per Gessle nel 1986, è morta lunedì mattina.

Il duo ebbe successo soprattutto negli anni Ottanta e Novanta con brani come "It Must Have Been Love", colonna sonora di Pretty Woman, ma anche ."Joyride", "Listen To Your Heart" e "The Look".

Il quotidiano svedese Express ha confermato la notizia riportando una nota della famiglia che ha scritto: "È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più grandi e più amati è scomparso. Marie Fredriksson è morta la mattina del 9 dicembre a seguito della sua malattia".

La famiglia ha anche fatto sapere che Marie sarà sepolta in forma privata alla presenza dei soli familiari.

Anche Per Gessie, suo compagno nel duo ha reso omaggio a Marie, scrivendo in una dichiarazione su Twitter: "Tutto il mio amore per te e la tua famiglia. Le cose non saranno mai più le stesse".

Nel 2002, Marie si lamentò di non sentirsi bene mentre faceva jogging con suo marito, e successivamente collassò. Alla cantante fu diagnosticato un tumore al cervello, che le fu rimosso con un intervento chirurgico a cui seguirono mesi e mesi di chemioterapia e radioterapia. Il tumore lasciò la Fredriksson cieca in un occhio, con udito limitato e non in grado di parlare per mesi.

Tuttavia, nel 2004, a soli sei mesi dalla diagnosi di cancro, la Fredriksson riuscì a pubblicare "The Change", finora, unico album in inglese della cantante e nel 2005 dichiarò: "Sono stati tre anni molto difficili, [ma] adesso sono guarita. Non devo più sottopormi a nessun trattamento".



Fino al 2009, anno del vero e proprio ritorno ufficiale del duo sui palcoscenici, i Roxette pubblicarono solo alcuni "Greatest Hits" e alcuni singoli da solisti. In totale il duo ha pubblicato nove dischi e fatto tour in tutto il mondo, l'ultimo dei quali si è concluso nel 2016. In quell'anno Marie scrisse su Facebook: "Sono stati 30 anni incredibili! Non provo altro che gioia e felicità quando guardo indietro ai tour mondiali di Roxette. Tutti i nostri spettacoli e ricordi nel corso degli anni saranno per sempre una parte importante della mia vita. Sono particolarmente orgogliosa e grata di essere tornato nel 2009 dopo la mia grave malattia e di essere stato in grado di portare Roxette in giro per il mondo ancora un paio di volte. 'Purtroppo, ora i miei giorni in tour sono finiti e voglio cogliere l'occasione per ringraziare i nostri meravigliosi fan che ci hanno seguito nel nostro lungo e tortuoso viaggio. Non vedo l'ora di pubblicare il nostro album Good Karma a giugno - per me è il nostro miglior album di sempre!

L'album, l'ultimo del duo, raggiunse il secondo posto nelle classifiche svedesi.

I Roxette hanno venduto oltre 75 milioni di dischi, piazzando 19 brani ai vertici delle classifiche.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI