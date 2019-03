Per Mahmood serata sull orlo di una crisi di nervi

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Serata agitata per Mahmood. Il cantante vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo è stato protagonista di una discussione piuttosto agitata in strada con Lorenzo Tobia, il ragazzo toscano che spesso appare al suo fianco. Nelle foto pubblicate da "Diva e donna" nella discussione Mahmood appare calmo ma decisamente rabbuiato, mentre Tobia si agita, si dispera, fino alle lacrime. Il motivo dell'alterco non è conosciuto, ma tra i due c'è uno scambio di cellulari e quindi la causa potrebbe essere lì...