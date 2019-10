Fabio Rovazzi e Will Smith nella stessa stanza d'hotel per un errore di prenotazione: lo sketch è virale

Fabio Rovazzi si trovava a Budapest per la première del nuovo film di Will Smith, “Gemini Man” diretto da Ang Lee. Tornato in hotel nella capitale ungherese, l'artista italiano si è trovato coinvolto in una situazione paradossale che lo ha visto "costretto" a condividere per una notte la stanza con l’attore hollywoodiano, per un errore di prenotazione. Il risultato è stato uno sketch divertente che è diventato subito virale in Rete.