Fabio Rovazzi oltre che essere un autore, cantante e conduttore, è anche grandissimo fan dell’epica saga degli Skywalker ed è stato la voce italiana dei tre stormtrooper nel film d’animazione Disney "Ralph Spacca Internet". Non poteva quindi mancare alla "Star Wars Celebration 2019" per la visione in anteprima del primo contenuto ufficiale di "Star Wars IX - The Rise of Skywalker".