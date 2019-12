Nozze, gravidanze e fidanzamenti, ecco le fake news più cliccate

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in gran segreto durante l'estate? La notizia rimbalza non solo sul tappeto verde, ma i fiori d'arancio vengono subito smentiti. Ecco chi è il vero fidanzato di Maria Elena Boschi! Peccato che il diretto interessato faccia sapere che frequenta i boschi solo per cercare funghi. E che dire dell'ennesima gravidanza di Michelle Hunziker? La moglie di Trussardi indossa un pancione finto e si beffa dei pettegolezzi. Poi ci sono le cicogne presunte e smentite di Chiara Ferragni e Ilaria D'Amico. Ecco le fake news più cliccate dell'anno...