Michelle Hunziker scherza col pancione

E' mamma di Aurora, Sole e Celeste e, anche se non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, per ora non c'è nessun bebè in arrivo. "Le curve insolite non sono quelle che quando uno mangia magari qualcosa di pesante ha un pochino di pancia", dice Michelle ridendo. Poi si mostra con un seno gonfiato da qualcosa messo sotto la maglietta e avverte i fan: "Sono queste le curve insolite, quindi d'ora in poi preoccupatevi se ho una roba del genere". Per la prossima volta, siamo avvisati.