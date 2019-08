Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, al mare scoppia la lite

In passato Michelle l'aveva chiarito: "Che rapporto è quello in cui non ci si scontra?", ammettendo anche di essere molto gelosa del suo Tomaso. Se sia la sua mancanza di fiducia il motivo del litigio non è dato sapere, certo è che Trussardi ha fatto davvero perdere le staffe alla Hunziker. Lui si difende, prova a calmarla e fare pace, ma lei non ne vuole sapere. C'è bisogno di uscire dall'acqua e stendersi sul lettino per ritrovare la serenità.