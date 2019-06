Aurora Ramazzotti in Versilia con la Hunziker, guarda che siparietti

Dalla spiaggia di Forte dei Marmi con mamma Michelle Hunziker e con Goffredo Cerza , Aurora Ramazzotti dedica ai suoi follower un divertente siparietto social. Nelle storie posta immagini che la ritraggono mentre posa per uno shooting realizzato dal suo fidanzato, corredate da fumetti divertenti: "Chi me l'ha fatto fare? Questa si crede Emrata", dice lui. Fisico mozzafiato e tanta autoironia, un mix esplosivo che su Instagram fa strage di cuori.

Dal bagnasciuga non mancano dolci scatti di coppia di Aurora e Goffredo, abbracciati teneramente con indosso costumi coordinati. La Ramazzotti posa anche sul pattino insieme a Michelle, entrambe con la testa coperta: "In questa foto due svizzere in trasferta che ci credono molto e che, nonostante non sia prevista una parvenza di sole, si spostano solo ed esclusivamente con bandana e cappellino causa allergia solare", scrive la figlia di Eros.