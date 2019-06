Aurora Ramazzotti in vacanza a Mykonos mostra il lato b

Aurora Ramazzotti è volata a Mykonos per qualche giorno di vacanza insieme alle amiche. Bellissima e solare come sempre, pubblica su Instagram scatti e video direttamente dalla spiaggia mentre si rilassa al sole insieme a Sara Daniele. Il bikini bianco mette in evidenza il suo fisico modellato da tanto sport, e un lato b da 10 e lode: guarda le immagini imperdibili nella gallery.