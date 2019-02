Aurora Ramazzotti tra le braccia della Marcuzzi, guarda le foto ricordo

Operazione nostalgia per Aurora Ramazzotti, che apre l'album dei ricordi e tira fuori delle chicche d'annata. Tra le foto della sua festa per i 18 anni e le più divertenti di quando era bambina, tra gli scatti delle nozze di mamma Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi e quelli del viaggio con Sara Daniele, a spiccare è l'immagine che la vede abbracciata a una giovanissima Alessia Marcuzzi. "Posa naturale e allegria come sempre", scrive la figlia di Eros. E la conduttrice replica "Muoio!"