Aurora Ramazzotti, missione compiuta: ha preso la patente

Per Aurora si tratta di una vera e propria rivoluzione. In passato aveva provato almeno un paio di volte l'esame di guida finendo regolarmente bocciata. Tanto che un paio di anni fa sembrava aver rinunciato, come aveva spiegato lei stessa in un'intervista, attirandosi non poche critiche. La Ramazzotti aveva infatti detto "A cosa mi serve la patente se ho Sergio? (il suo bodyguard - ndr)". Frase che a molti non era piaciuta. Fatto sta che adesso Sergio potrà riposare: Aurora ha conquistato l'ambito tesserino rosa.