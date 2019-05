Michelle Hunziker, sport al parco con Aurora

L'allenamento all'aria aperta è un'abitudine a cui Michelle Hunziker non rinuncia mai, soprattutto se a farle compagnia c'è Aurora Ramazzotti. Il settimanale "Gente" le ha fotografate a parco Sempione a Milano, insieme alle inseparabili guardie del corpo. Felpa, leggins, scarpe da corse e occhiali da sole: mamma e figlia sono pronte per il workout, per essere in formissima in vista dei prossimi appuntamenti in tv.