Nozze segrete per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez?

E' da circa un anno che si vocifera di nozze imminenti tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez , e ora i fan della coppia potrebbero essere stati accontentati. Secondo il settimanale Novella 2000 la star del calcio e la modella si sarebbero detti "sì" in gran segreto qualche settimana fa in Marocco, con una cerimonia privata e blindatissima. Dai diretti interessati, però, nessuna conferma né smentita.

Il fatto che la Rodriguez abbia definito Ronaldo "mio marito", ha acceso la miccia del gossip. Una fonte ha rivelato a Novella 2000: "Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina".

Le nozze, stando al settimanale, sarebbero state improvvise e per nulla pianificate. Il fatto che agli MTV Ema la sua compagna sia stata quasi ignorata ha fatto prendere la decisione a Cristiano che, approfittando di una domenica libera, sarebbe volato in Marocco insieme alla sua bella per celebrare le nozze.

Il motivo di tanta riservatezza è da attribuire al rapporto speciale del calciatore con la madre Dolores Aveiro. Sebbene la donna approvi il rapporto tra il figlio e Georgina, pare che non sarebbe ancora pronta ad accogliere la notizia di un matrimonio tra i due.

