Ronaldo a caccia di tartufi con Georgina nelle Langhe

Una giornata immersi nella natura per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, in cerca di tartufi nelle Langhe e Monferrato insieme a un gruppo di amici. Accompagnato da un esperto tartufaio e con due cani al seguito, la comitiva ha battuto a tappeto i boschi della zona, e la "caccia" ha dato i suoi frutti come dimostrano gli scatti social.