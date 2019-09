Georgina alla serata di gala, CR7 l aspetta sul divano

Lei divina e scintillante anima i party, lui sornione resta sul divano di casa. CR7 non partecipa nemmeno alle premiazioni del The Best Football Awards a Milano e da casa scrive: “Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che è grande oggi è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l'alba". Georgina Rodriguez invece partecipa al gala Sesderma Woman Music Award e lascia senza fiato con le sue curve.