Cicogna in volo per Belen, Ferragni, Munoz Morales e D'Amico? Ecco gli indizi

Da quando è tornata insieme a Stefano De Martino, non passa giorno in cui qualcuno non scorga un indizio di un secondo bebè in arrivo. Belen gioca con il gossip, e si filma mentre si accarezza il ventre, svela il corpo e lo nasconde. I follower macerano nel dubbio, ma c'è già chi scommette che sarà una femminuccia.



Anche sulla Ferragni circolano voci insistenti. L'aria più stanca del solito, la scelta di vestiti che non segnano la pancia... tutto viene letto come un segnale. In più ci si mette anche Fedez, che lancia frasi sibilline su Instagram. D'altronde, la coppia più social d'Italia non ha mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa.



A far sospettare l'arrivo di una cicogna in casa Bova è stato uno scatto pubblicato da Rocio nel giorno del suo compleanno. La sua pancia, con disegnato il numero 31, viene accarezzata da Luna, la prima delle due figlie avute da Raoul. Tra i due le cose vanno a gonfie vele, come dimostrano anche le foto del settimanale Diva e Donna, e un nuovo arrivo in famiglia sarebbe una grande gioia.



Una serie di dettagli fa puntare i riflettori su Ilaria D'Amico. Come dimostrano le foto del settimanale Nuovo, la giornalista in spiaggia non toglie i pantaloncini e copre l'addome con un top morbido. Intanto Gigi Buffon sembra più affettuoso del solito, e il piccolo Leopoldo Mattia (nelle foto di Diva e Donna) bacia teneramente la pancia della mamma. E' in arrivo un fratellino?