Buffon e D'Amico, primo sole tra coccole e baci

Grandi cambiamenti in casa Buffon , dopo che Gigi ha detto addio al Paris Saint-Germain per poter tornare in Italia e stare così più vicino alla sua famiglia (allargata). Per ricaricare le pile, il portierone si è concesso qualche giorno al mare insieme a Ilaria D'Amico e ai figli Leopoldo Mattia e Pietro Attisani . Proprio sulla spiaggia di Marina di Massa sono stati fotografati dai settimanali "Nuovo" e "Diva e Donna", tra coccole, baci e tenerezze.

In spiaggia Gigi sfoggia un fisico scultoreo, messo in risalto dallo slip giallo fluo. Anche Ilaria è bellissima come sempre, ma il fatto che non tolga i pantaloncini fa pensare ai più pettegoli che ci sia un pancino sospetto da mascherare. Quello che è certo è che la loro famiglia allargata è affiatatissima. Insieme a loro figlio Leopoldo Mattia e a Pietro, figlio della D'Amico e Rocco Attisani, giocano e si divertono, ma c'è tempo anche per coccole e baci sul lettino.