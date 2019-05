Ilaria D Amico e Buffon, relax italiano in famiglia

Appena può, si rifugia in Italia, nella sua amata Toscana. Così Gigi Buffon è stato pizzicato dal settimanale Chi a Marina di Massa durante un pranzo sulla spiaggia insieme a Ilaria D'Amico e alla mamma Maria Stella. Il portiere, fresco di vittoria dello scudetto in Francia, in attesa del rinnovo di contratto con il Paris Saint-Germain, si rilassa con le sue donne.

I rumors dicono che Ilaria sia in dolce attesa. Negli ultimi tempi la notizia di un'ennesima cicogna in volo, dopo la nascita di Leopoldo Mattia, primogenito della coppia, per Buffon e D'Amico è circolata spesso. Al momento non sono le forme della conduttrice tv a confermare o smentire. Ilaria e Gigi pranzano sotto il sole, si rilassano al mare e poi ripartono con il piccolo Leopoldo, 3 anni.