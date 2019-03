Riecco Gigi Buffon a Milano con i figli

Riecco Gigi Buffon a Milano. Sulle pagine del settimanale Chi un pomeriggio italiano per il portiere del Paris Saint-Germain in trasferta per vedere i figli. Il calciatore in versione casual, occhiali da sole e cappellino calato in testa, si aggira per il centro città con David Lee, Louis Thomas (avuti da Alena Seredova), il piccolo Leopoldo Mattia (avuto da Ilaria D'Amico) e Pietro, primogenito della sua compagna.