Gigi Buffon, compleanno in famiglia a Milano

Per i suoi 41 anni il portiere del PSG si è regalato una bella giornata in famiglia. Prima un bel pranzo con tutti i figli, la compagna e la madre, poi una cena romantica con Ilaria D'Amico, nel ristorante extra lusso dell'hotel milanese Mandarin Oriental.



Giornate così sono diventate una rarità per il calciatore, da quando si è trasferito nella capitale francese. Louis Thomas e David Lee, nati dalle nozze con Alena Seredova, vivono a Torino con la mamma, mentre la D'Amico è rimasta a Milano con i suoi due figli, per restare vicina a Rocco Attisani, papà di Pietro. "La soluzione più semplice sarebbe stata vivere a Parigi, ma ci sono i bambini, i genitori di ciascuno di loro, le sensibilità di tutti da rispettare. Quindi, a fine settimana alternati, io, Pietro, Leopoldo e i figli più grandi di Gigi andiamo a Parigi a trascorrere un weekend lungo. Appena può, lui ci raggiunge in Italia", ha spiegato Ilaria in un'intervista. Una situazione non certo semplice da gestire, che richiede tempo e disponibilità, ma la mega famiglia Buffon ce la mette tutta, e la voglia di stare insieme è davvero tanta. Tanto che nell'aria già si sente profumo di fiori d'arancio...