Ilaria D'Amico senza Buffon, mamma che coccole!

Da Milano a Parigi passando per Torino. La vita della famiglia Buffon si svolge tra città diverse, ma grazie all'abilità di Ilaria D'Amico sembra filare tutto perfettamente. La conduttrice tv è stata pizzicata al parco nella metropoli lombarda mentre porta a passeggio il suo mini-Buffon. Jeans aderenti, tshirt annodata sul fianco per mettere in mostra la silhouette e sneakers Ilaria coccola il piccolo Leopoldo Mattia.

Compra un palloncino a forma di cavallo, lo prende in braccio per osservare le anatre nello stagno, lo riempie di baci e attenzioni e gli regala una merenda nel verde, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi. La D'Amico è una mamma attenta e premurosa, oltre che in splendida forma, e si gode il suo bimbo in attesa di volare da Buffon in Francia. Il portiere infatti è a Parigi con la squadra, a Milano ci sono Ilaria, Leopoldo Mattia e Pietro (il primogenito della conduttrice) e a Torino vivono David Lee e Louis Thomas, avuti dalla ex Alena Seredova.