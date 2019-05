Buffon e D'Amico, vogliono un nido superlusso a Milano

La famiglia è grande e si potrebbe allargare ulteriormente. E allora ci vuole una casa più grande. Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sono stati pizzicati dal settimanale Diva e Donna durante la visita in uno stabile superlusso nel cuore di Milano. La coppia avrebbe scelto una villa su più piani con mansarda per gli ospiti e con tanto di ascensore interno. C'è pure il giardino privato che si sviluppa su tre livelli.

In posizione defilata rispetto al traffico, nella centralissima zona San Babila potrebbero trovare il loro perfetto nido d'amore Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. Piantina in mano e stile casual, la coppia ha perlustrato una elegante villa d'epoca di inizio Novecento di circa 600 metri quadrati con tanto di stucchi e volte antiche. C'è anche un ampio spazio verde, a due passi dal centro città, ideale per i figli della coppia: il piccolo Leopoldo Mattia, David Lee e Louis Thomas avuti dal portiere con Alena Seredova, e Pietro, figlio della giornalista e del precedente compagno Rocco Attisani. L'affitto costerebbe al portierone circa 16mila euro al mese.