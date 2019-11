Weekend in famiglia per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Per Georgina Rodriguez i weekend più belli sono senza dubbio quelli passati in famiglia. Su Instagram pubblica un dolcissimo video della sua piccola Alana Martina che canta a squarciagola una canzoncina, nelle storie condivide scatti della cena con Cristiano Ronaldo e suo figlio, Cristiano Junior. Immagini di una famiglia felice e affiatata in cui regna l'amore.