Maria De Filippi difende un suo tronista: "Quella su Giulio è una fake news"

Maria De Filippi prende la parola durante l'ultima puntata del trono classico di "Uomini e Donne" e smentisce una segnalazione fatta su uno dei suoi tronisti. "Quella su Giulio è una fake news", spiega la conduttrice del programma di Canale 5 sottolineando che la voce diffusa in rete, secondo la quale il suo tronista conosceva da tempo una delle sue corteggiatrici, è una bufala.

Sui social girerebbe da tempo una foto scattata nel mese di agosto dove Giulio bacia una ragazza. Ecco secondo i vari rumor quella ragazza, non riconoscibile in foto, sarebbe Giulia. De Filippi per provare la falsità della notizia ha invitato in studio una giovane donna che ha dichiarato di essere lei la ragazza in foto, facendo cadere così ogni tipo di accusa nei confronti di Giulio e Giulia.

Secondo Maria queste cose proliferano in rete per sfruttare la notorietà del programma al fine di accumulare, per chi le diffonde, click, sponsorizzazioni e popolarità. Un meccanismo il quale la stessa De Filippi dice di non voler alimentare parlandone in studio.