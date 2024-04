“Alla Manu”, viaggio alla scoperta dell'AI: che impatto avrà sulle nostre vite?  

Come cambieranno la comunicazione e le relazioni fra le persone nel prossimo futuro per l'impatto dell'Intelligenza artificiale? Nella nuova serie "Alla Manu - Storie di comunicazione con Manuela Ronchi”, realizzata da Dr Podcast e disponibile sulle principali piattaforme audio e video, si proverà a dare delle risposte agli interrogativi che in molti si pongono.

Manuela Ronchi, CEO di Action Holding e una delle esperte di marketing e comunicazione strategica più importanti del panorama italiano, ha deciso di “incontrare” ospiti straordinari per scoprire i momenti che hanno riscritto le regole della comunicazione e provare a prevedere i possibili cambiamenti. Dalle svolte rivoluzionarie nel significato delle parole, alla filosofia che anima le strategie di comunicazione di successo, ogni episodio aprirà le porte a racconti avvincenti e idee capaci di trasformare il modo in cui viviamo la comunicazione, restando fedeli ai valori autentici.

Le tematiche della serie Podcast

Si spazierà tra arte, tecnologia, health&beauty, sport, intrattenimento alla scoperta di come si comunica oggi nei vari settori e di quanto, nonostante i nuovi paradigmi digitali che ci impongono algoritmi a cui sottostare passivamente, sia ancora importante la componente umana e la relazione, aspetto da sempre cruciale per Manuela Ronchi che ne ha influenzato vita e carriera, come scrive nel suo bestseller “Le Relazioni non sono pericolose. L’importanza dell’incontro all’epoca dei social”.

Nel corso delle puntate di questa prima serie, Manuela Ronchi incontrerà uomini e donne che, in vari settori e progetti, stanno ridefinendo linguaggi e contenuti come Luciano Floridi, massimo esperto di scienze cognitive e intelligenza artificiale, considerato il fondatore dell’Etica dell'Informazione; Paolo Borzacchiello, scrittore e tra i massimi esperti di intelligenza linguistica; MrSavethewall, street artist italiano irriverente e anticonformista dal grande seguito; il “technology pioneer” Bibop Gresta, fondatore di Hypeloop Italia; il musicista Saturnino; Filippo Ongaro, Lifestyle & Longevity Coach e Founder Metodo Ongaro; la Private Nutritionist Ilenia Grieco e tanti altri.

La prima puntata di "Alla Manu" dal titolo “Million dollar art: comunicando SavetheWall" racconta il mondo di Pier Paolo Peretta, noto come SavetheWall, un artista che trasforma gli spazi urbani in tele di riflessione sociale. Il secondo episodio, "Le parole che cambiano il gioco", vede, invece, protagonista l'esperto di intelligenza linguistica Paolo Borzacchiello per scoprire come si può trasformare la nostra realtà modificando semplicemente le domande che ci poniamo e, quindi, le risposte che riceviamo.

Per ascoltare la serie Podcast, CLICCA QUI.