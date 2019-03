Jo Squillo: Chanel, la collezione per lʼinverno 2019-20

Montagne a perdita d'occhio, una strada e chalet coperti di neve. In questa stagione, il Grand Palais si trasforma in un tranquillo villaggio di montagna per accogliere la collezione Ready-to-Wear Autunno-Inverno 2019/20 di CHANEL. Una metamorfosi immaginata da Karl Lagerfeld e Virginie Viard.

Una palette di colori come il bianco invernale, il beige, il nero e il blu scuro è punteggiata da bagliori di viola, fucsia, mattone e verde smeraldo.

Con motivi pied-de-poule e tartan, una spolverata di fiocchi di neve, il tweed mostra la sua mascolinità nei completi con pantaloni larghi indossati a vita alta, abbinati a cappotti over.

Le giacche di tweed sono rifinite con una treccia di lana spessa, tessuta o lasciata quasi grezza. Altre, invece, rivelano un colletto svasato e un bolero trompe-l'œil. I grandi pullover in maglia morbida si alternano a maglioni ricamati con cristalli e cardigan con motivi montani. Gli abiti da sci si mischiano a quelli urbani: un piumino è sfoggiato con pantaloni a taglio largo in tweed big check, mentre una tuta da sci zip-up è in tweed tricolore.

Sciarpe lavorate a maglia in chiffon ricamato indossate contro la pelle nuda, grandi camicette con jabot, collane di catene di sautoir e perle di vetro, collane di plastron e orecchini di perle bianche ... c'è una grande morbidezza nella collezione. Il desiderio di comfort sofisticato emana dalle silhouette. Una delicatezza molto femminile sfugge a questi maxi volumi avvolgenti, con colletti smerlati e balze che fluttuano al ritmo dei movimenti del corpo.

Il romanticismo abbonda con i grandi mantelli di lana, gli abiti con colletti di Claudine, le gonne in pizzo e gli smoking bianchi in raso. Infine, le gonne "snow-ball" e gli abiti in chiffon e piume con il busto ricamato con fiocchi di neve in vinile bianco e oro, emanano la modernità, la giovinezza e il pizzico di umorismo che caratterizzano la donna CHANEL.