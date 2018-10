Jo Squillo: Chanel, la collezione per lʼestate 2019

Per l'estate 2019, la maison dalla doppia C ci porta al mare... proprio al centro di Parigi!

Questa volta il Grand Palais si trasforma in una enorme spiaggia, dalla sabbia finissima, con tanto di mare e dolci onde che fanno da contorno ad una collezione coloratissima e veramente molto estiva. Un esercito di modelle sfila, scarpe in mano, in questo set meraviglioso, indossando sun dress e abiti corti dalle maniche a kimono oppure giacchine bouclé su tute e pantalocini da ciclisti, il vero must have della prossima stagione.

I classici della maison sono tutti presenti, ma reinterpretati in chiave super contemporanea e molto fresca.

Ad accompagnare questi look dal forte sapore couture, tantissimi accessori luccicanti che faranno impazzire tutte le fashioniste. Dalla doppia borsa a tracolla al cappellino di paglia con la doppia visiera, la donna disegnata da Karl Lagerfeld è pronta per conquistare le spiagge di tutto il mondo.