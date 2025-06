Maturità, notte prima degli esami: per uno studente su due ripasso last minute

Proprio il Premier, nonostante i fitti impegni internazionali - in questi giorni è in Canada per presenziare al G7 -, ha voluto augurare il suo "in bocca al lupo" ai maturandi. E per farlo ha scelto Skuola.net, affidando a una lettera delle parole di incoraggiamento per ragazze e ragazzi. Così, rivolgendosi in prima persona ai maturandi, ha detto loro: "Domani non sarete soli. Con voi ci saranno la vostra storia, la vostra personalità, il vostro coraggio. Fate del vostro meglio, con serietà e passione. L’Italia ha bisogno di giovani determinati, capaci di affrontare le sfide e costruire il domani. E ricordate: tutta l’Italia fa il tifo per voi".