Maturità, 8 studenti su 10 temono l’insonnia da Notte Prima degli Esami: sul web la diretta streaming

Non deve essere per forza una “notte di lacrime e preghiere”, per dirla con le parole di Venditti: il popolo dei maturandi si divide in maniera paritetica tra chi ne approfitterà per studiare e ripassare (37%), chi la passerà come fosse una serata come le altre (29%) e chi cercherà di celebrarla (34%). Il minimo comune denominatore per tutti loro è, però, l’ansia: circa 8 studenti su 10 temono di passare una notte insonne, sopraffatti dalla tensione. A raccontare questo spaccato è un’indagine condotta da Skuola.net su oltre 1.000 studenti di quinta superiore.