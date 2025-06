Esami di Stato, un maturando su sei crede alla fake news delle tracce online prima dell’esame

Quasi 1 studente su 5, ad esempio, è convinto che durante le prove scritte gli smartphone si possano tenere con sé in postazione quando, invece, devono essere consegnati al banco della commissione, come correttamente dimostra di sapere l’82% del campione interpellato. E se il 15% è consapevole che comunque i telefoni debbano rimanere rigorosamente spenti, il 3% pensa che si possano persino usare rischiando al massimo di essere richiamati o penalizzati in fase di correzione e non, come potrebbe avvenire, di vedere invalidato l’intero esame. La quota di coloro che potrebbero incappare in un uso scorretto dello smartphone all’esame, si riduce comunque del 20% rispetto all’anno precedente.