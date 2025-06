Ansia da Maturità? I dieci consigli dello psicologo per affrontarla (e gestirla) alla vigilia dell’esame

L’ansia non è per forza un nemico: se gestita e incanalata in maniera corretta, può addirittura trasformarsi in una risorsa, in un catalizzatore dell’attenzione, aiutando a restare concentrati. Proprio per questo è sconsigliato ridursi a studiare all’ultimo minuto: così facendo, si rischia soltanto di aumentare lo stress, invece di contenerlo.