Maturità 2025, dalle penne benedette ai santini (anche di personaggi pop): ecco i riti più diffusi tra gli studenti

Tra gli stratagemmi messi in campo, infatti, non manca poi un pizzico di misticismo. A proposito di Santi in paradiso, più di 1 su 3 si è preparato spiritualmente per l’esame attraverso azioni come preghiere, riti, fioretti e partecipazioni ai pellegrinaggi. Per il 61% si è trattato di proseguire un percorso già avviato da tempo, per la restante parte di una riscoperta in vista del grande evento.